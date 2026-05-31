Detuvieron a "Jubilao": golpeó brutalmente a un abuelo de 84 años para robarle

La situación fue advertida por un vecino, quien escuchó ruidos provenientes de la vivienda lindera y observó a un sujeto salir apresuradamente del inmueble.

Hoy 09:46

Un violento episodio ocurrido durante la mañana de este domingo en Las Termas de Río Hondo generó indignación entre vecinos de la ciudad, luego de que un hombre de 84 años fuera salvajemente agredido dentro de su propia vivienda por un delincuente que intentó robarle mientras se encontraba solo.

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El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre avenida Juan Bautista Alberdi y Costanera, detrás de una estación de servicio, donde reside Víctor Dalmacio Vargas, de 84 años.

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Según informaron fuentes policiales, el octogenario se encontraba descansando cuando advirtió movimientos extraños dentro de su propiedad. Al ser descubierto, el intruso reaccionó violentamente y atacó al anciano, ocasionándole lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo, para luego intentar darse a la fuga.

La situación fue advertida por un vecino, Carlos Armando Juárez, quien escuchó ruidos provenientes de la vivienda lindera y observó a un sujeto salir apresuradamente del inmueble. De inmediato alertó a la Policía y aportó datos fundamentales sobre las características del agresor y la dirección que tomó durante su huida.

Al arribar al lugar, efectivos encontraron al damnificado con lesiones visibles y solicitaron la presencia de una ambulancia del Centro Integral de Salud (CIS) Termas. Tras una primera asistencia médica, Vargas fue trasladado al nosocomio local, donde quedó internado para una mejor evaluación de su estado de salud.

El rápido accionar del personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), dependiente de la División Prevención Departamental N° 6, resultó clave para el esclarecimiento del hecho.

Tras recabar información en el lugar y obtener las características físicas y de vestimenta del sospechoso, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores de la ciudad, concentrando los recorridos preventivos en los barrios 25 de Mayo y Agua Santa.

Minutos después, los efectivos localizaron a un sujeto que coincidía plenamente con la descripción aportada por los testigos. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, aunque fue interceptado y reducido a pocos metros.

Posteriormente fue identificado como Gerardo Santiago Sosa, alias "Jubilao", de 18 años, un sujeto conocido en el ámbito policial por registrar antecedentes y reiterados conflictos con la ley.

Tras su detención fue trasladado a sede policial, mientras que el fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, dispuso su aprehensión, la recepción de la denuncia correspondiente y la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

La investigación continúa y se aguarda el informe médico oficial sobre el estado de salud del adulto mayor, cuya situación provocó una fuerte reacción entre vecinos de Las Termas debido a la violencia ejercida contra una persona de avanzada edad dentro de su propio hogar.