Seis partidos le dan continuidad a la séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Este domingo habrá seis encuentros en distintos escenarios de la provincia. La fecha comenzó el viernes con la victoria de Instituto Santiago sobre Banfield de La Banda.

Hoy 08:53

La séptima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continuará este domingo con una intensa jornada que incluirá seis partidos en diferentes canchas de la provincia.

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La actividad comenzó el pasado viernes con el triunfo de Instituto Santiago, que se impuso por 3 a 0 frente a Banfield, en uno de los encuentros correspondientes a la Zona Banda.

Ahora, la atención estará puesta en los compromisos programados para este domingo, donde varios equipos buscarán sumar puntos importantes para seguir escalando posiciones en sus respectivas zonas.

La fecha tendrá continuidad entre semana con dos atractivos compromisos: Comercio Central Unidos recibirá a Mitre el martes 2 de junio, mientras que el miércoles 3 se disputará el clásico del barrio Oeste entre Central Córdoba y Güemes en el predio sintético del Ferroviario en El Zanjón.

Programación de la fecha 7

Viernes 29

Instituto Santiago 3-0 Banfield de La Banda

Domingo 31

Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres

Cancha: Independiente de Fernández

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Sportivo Fernández vs. Atlético Forres

Cancha: Sportivo Fernández

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

Cancha: Independiente de Beltrán

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Villa Unión vs. Vélez de San Ramón

Cancha: Villa Unión

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Estudiantes de Huaico Hondo vs. Unión Santiago

Cancha: Estudiantes

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Agua y Energía vs. Central Argentino de La Banda

Cancha: Agua y Energía

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Martes 2 de junio

Comercio Central Unidos vs. Mitre

Cancha: Comercio

Reserva: 14.00

Primera: 15.00

Miércoles 3 de junio

Central Córdoba vs. Güemes