La Selección Argentina ya emprendió viaje al Mundial 2026 y sueña con la cuarta estrella

Con gran parte del plantel a bordo, la Albiceleste partió rumbo a Estados Unidos para iniciar la preparación final antes del debut frente a Argelia.

Hoy 08:14

La cuenta regresiva llegó a su etapa decisiva. La Selección Argentina ya emprendió viaje rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender el título conquistado en Qatar y alcanzar la ansiada cuarta estrella de su historia.

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Con la lista definitiva de 26 convocados confirmada, una parte importante de la delegación albiceleste despegó durante la noche del sábado en un vuelo chárter con destino a Kansas City, ciudad que será la base de operaciones del equipo durante la primera etapa de la Copa del Mundo.

El entrenador Lionel Scaloni cerró la nómina tras varios días de seguimiento y evaluación física de los futbolistas, y ahora pondrá el foco en la preparación final para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

Kansas City, el búnker de los campeones del mundo

La delegación argentina se alojará en el Hotel Origin, un moderno complejo elegido por la AFA para concentrar al plantel durante su estadía en Estados Unidos.

Además, los entrenamientos se desarrollarán en el Sporting KC Training Centre, un predio de primer nivel que cuenta con canchas de entrenamiento, vestuarios de última generación, salas de recuperación, hidroterapia y equipamiento tecnológico de alto rendimiento.

La elección de Kansas City responde tanto a la calidad de las instalaciones como a su ubicación estratégica respecto de las distintas sedes donde jugará Argentina durante la fase de grupos.

Incluso, en los últimos días se realizaron modificaciones especiales en el hotel para atender las necesidades del plantel, entre ellas la instalación de un gimnasio adicional y un espacio destinado a las visitas familiares.

Los jugadores que viajaron en el primer vuelo

En el vuelo chárter que partió el sábado viajaron 18 futbolistas, incluidos varios de los campeones del mundo en Qatar 2022.

La lista está integrada por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José López.

Por su parte, Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi se incorporarán directamente a la concentración en territorio estadounidense.

Los amistosos antes del Mundial

El lunes comenzarán oficialmente los entrenamientos en Kansas City y luego llegarán los dos compromisos amistosos previstos antes del inicio de la competencia.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Alabama.

Tras esos encuentros, el seleccionado regresará a Kansas para completar los últimos trabajos tácticos y físicos.

El calendario de Argentina en la Copa del Mundo

La defensa del título comenzará el 16 de junio, cuando Argentina enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, el conjunto de Scaloni se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, también en territorio texano.

La planificación diseñada por la AFA contempla que el equipo regrese a Kansas después de cada partido, aprovechando las cortas distancias aéreas entre las sedes y garantizando mejores condiciones para el descanso y la recuperación.

Con la ilusión renovada y la experiencia de los campeones del mundo como respaldo, la Selección Argentina ya puso en marcha su camino en el Mundial 2026, con el gran objetivo de volver a hacer historia y sumar una nueva estrella a su escudo.