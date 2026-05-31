Temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado en Añatuya: pronóstico para hoy Domingo 31 de mayo de 2026

La ciudad de Añatuya experimenta un clima fresco y nublado, con un pronóstico que promete temperaturas agradables para los próximos días.

Hoy 08:21

En la ciudad de Añatuya, el clima actual se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 15.5 °C, lo que genera una sensación térmica similar. Los añatuyenses deben estar preparados para un día con alta humedad, alcanzando un 90%, lo que puede hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada.

Para este Domingo 31 de mayo de 2026, se espera un clima parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 14.8 °C y una máxima que podría llegar a 21.4 °C. Este moderado aumento de temperatura puede ofrecer un respiro, pero no se esperan grandes cambios en las condiciones generales.

El lunes 1 de junio de 2026, la situación climática seguirá siendo similar, ya que se anticipa un día parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 15.8 °C y máximas de hasta 19.9 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un día fresco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al martes 2 de junio, las temperaturas continuarán en un rango confortable, con mínimas de 15 °C y máximas de 18.2 °C. La tendencia de cielo parcialmente nublado se mantendrá, por lo que es posible que los habitantes de Añatuya tengan que prepararse para un clima fresco.

En resumen, hoy, Domingo 31 de mayo de 2026, se prevé un clima parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14.8 °C y 21.4 °C. Para los próximos días, el clima seguirá fresco, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para los añatuyenses.