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Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana lluvioso: clima incierto para hoy Domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta nublado con lluvias moderadas a intervalos que afectarán la región. Las temperaturas oscilarán entre los 14.8 °C y 21.9 °C a lo largo del día.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses se enfrentan a un día nublado con una temperatura actual de 15.1 °C. La sensación térmica se mantiene igual, mientras la humedad alcanza un 92%, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

Para hoy, se prevé lluvia moderada a intervalos, lo que podría interrumpir las actividades al aire libre. Las temperaturas mínimas rondarán los 14.8 °C, mientras que la máxima podría llegar a los 21.9 °C, ofreciendo un respiro en el calor habitual de la región.

El viento sopla a 7.6 km/h desde el noreste, lo que contribuye a que la sensación de frescura se mantenga durante la jornada. Los termenses deben estar preparados para condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

Mañana, las lluvias continuarán con una temperatura mínima de 16.7 °C y una máxima de 20.4 °C. Las precipitaciones pueden ser persistentes, lo que generará un ambiente fresco y húmedo en la ciudad.

El martes, las condiciones climáticas no mejorarán mucho, con lluvia moderada y temperaturas que oscilarán entre los 15.7 °C y 16.5 °C. Los termenses deberán estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las lluvias podrían afectar la planificación de actividades.

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