Añatuya: brutal ataque en plena calle por un conflicto que se arrastraba desde la infancia

Una mujer fue interceptada y golpeada cuando se dirigía a un cajero automático. La agresora la atacó por viejos rencores de la niñez y la amenazó de muerte antes de huir.

Hoy 23:15

Una escena de extrema violencia sacudió a la ciudad de Añatuya, donde una mujer fue brutalmente agredida en la vía pública por un conflicto que, según la denuncia, se originó años atrás durante la infancia.

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El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y avenida del Trabajo, cuando la víctima caminaba junto a su hermana con destino a un cajero automático. En ese momento, fue interceptada por otra mujer que, sin mediar diálogo, comenzó a increparla por supuestas ofensas verbales ocurridas cuando ambas eran niñas.

La situación escaló rápidamente. De acuerdo con la denuncia, la agresora —visiblemente alterada— desató una violenta golpiza, propinándole varios golpes de puño en la cabeza y en el rostro, lo que dejó a la víctima con lesiones y sangrado en plena vía pública.

Tras el ataque, la mujer se retiró del lugar no sin antes lanzar una grave amenaza: aseguró que volvería para “terminar el trabajo”, lo que incrementó la preocupación en torno al caso.

La causa quedó en manos del fiscal Ezequiel Bustamante, quien intervino de oficio ante la gravedad del episodio. Como primeras medidas, se ordenaron pericias médicas para constatar las lesiones y se dispuso una restricción perimetral urgente.

La agresora ya fue identificada y permanece bajo investigación judicial, mientras el hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, sorprendidos por un episodio de violencia que tuvo como detonante un conflicto del pasado que nunca se resolvió.