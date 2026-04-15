El tiempo para este miércoles 15 de abril: se espera una jornada inestable con un cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas agradables, con probabilidad de chaparrones durante gran parte del día y cielo mayormente nublado hacia la noche.

Hoy 01:40

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada con temperatura mínima de 19°C y máxima de 27°C en Santiago del Estero, en un contexto de tiempo inestable pero sin fenómenos intensos.

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Según el pronóstico, se esperan leves probabilidades de chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo se presentará mayormente nublado, marcando una jornada típica de otoño en la provincia.

Este comportamiento se enmarca dentro de las condiciones habituales de abril, con temperaturas moderadas y algunos días con lluvias aisladas .

Cómo seguirá el tiempo

De acuerdo al pronóstico extendido del organismo nacional, para el jueves 16 de abril se prevé una jornada con temperatura mínima de 17°C y máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin grandes cambios en las condiciones generales.

De esta manera, el clima continuará estable dentro de parámetros otoñales, con registros térmicos agradables y baja probabilidad de precipitaciones significativas.