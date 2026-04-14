La UNSE apuesta a la profesionalización del Estado con más formación para el sector público

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud fue escenario del acto de apertura de una nueva cohorte de la Especialización en Gestión Pública y la Maestría en Administración Pública.

Hoy 23:58

La ceremonia se desarrolló en Salón de Usos Múltiples y contó con la presencia de autoridades provinciales y universitarias, entre ellas la ministra de Salud, Natividad Nassif; el ministro de Producción, Néstor Machado -egresado de la carrera-; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la decana Sandra Moreira; la vicedecana Carla Ferreyra; la secretaria de Posgrado, Malvina Lobos; la directora de las carreras, María Angélica Ledesma y el coordinador académico, Diego González.

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En ese marco, el rector Marcelino Ledesma puso en valor el crecimiento sostenido de la formación de posgrado en la universidad y su impacto en el fortalecimiento institucional. “Es muy importante poder ofrecer a la comunidad una formación que tenga transferencia y que pueda ser aplicada en los distintos ámbitos del Estado”, expresó, al tiempo que destacó la consolidación de estos espacios como parte del desarrollo académico de la UNSE.

Por su parte, la decana Sandra Moreira resaltó la importancia de sostener propuestas formativas de calidad en un contexto complejo, y valoró la convocatoria alcanzada en esta nueva cohorte. “Que hoy tengamos un aula llena es tremendamente significativo y habla del compromiso de quienes apuestan a seguir formándose”, afirmó. Además, subrayó que este tipo de carreras “responden a una necesidad concreta y generan impacto en los espacios de trabajo”.

En la misma línea, la vicedecana Carla Ferreyra remarcó el rol de la universidad pública en la generación de conocimiento con proyección social. “La formación de posgrado es parte esencial de nuestra función como facultad, porque permite generar saberes que trascienden la universidad y llegan a la comunidad”, sostuvo. Asimismo, destacó el compromiso institucional para acompañar estos procesos y garantizar la calidad educativa.

Durante el acto, también se puso en valor la trayectoria de estas carreras, que a lo largo de los años han contribuido a la profesionalización de agentes estatales y al fortalecimiento de la gestión pública en la provincia.

La apertura de esta nueva cohorte reafirma el compromiso de la UNSE con la formación de recursos humanos altamente calificados, capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en contextos cada vez más complejos y dinámicos.

Autoridades, docentes, estudiantes y egresados compartieron este significativo momento, que marca el inicio de un nuevo trayecto académico y consolida el rol de la universidad en el desarrollo del sector público.