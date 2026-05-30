Con el anhelo de Dybala, Boca ya piensa en refuerzos tras el golpazo en la Libertadores

El Xeneize mantiene viva la ilusión de incorporar al delantero cordobés de Roma, mientras analiza opciones para reforzar varias posiciones y busca nuevo entrenador.

Hoy 08:56

La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 dejó una fuerte marca en Boca Juniors, que ahora busca rearmarse para afrontar el segundo semestre del año. Con la mira puesta en la Copa Sudamericana, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja en el mercado de pases y mantiene un gran objetivo: convencer a Paulo Dybala para que se sume al club.

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La situación de la "Joya" genera expectativa en La Ribera. El delantero de la Roma finaliza su contrato el próximo 30 de junio y todavía no definió dónde continuará su carrera. Boca aparece como una de las opciones concretas, aunque el club italiano también pretende renovarle el vínculo, aunque con condiciones económicas inferiores a las actuales.

La clasificación de la Roma a la próxima Champions League y la ausencia de Dybala en el Mundial podrían inclinar la balanza a favor de una continuidad en Europa. Sin embargo, en Boca no pierden las esperanzas y seguirán intentando seducir al futbolista.

Mientras tanto, el club también trabaja en otras posiciones que considera prioritarias. Una de ellas es el arco, luego de la grave lesión sufrida por Agustín Marchesín, quien padeció la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas durante varios meses.

Ante este escenario, dos nombres aparecen en carpeta: Walter Benítez, reciente campeón de la Conference League con Crystal Palace, y el uruguayo Sergio Rochet. Por ahora no existen negociaciones formales, aunque ambos son seguidos de cerca.

Otro de los sectores que Boca pretende reforzar es el lateral derecho. Ni Juan Barinaga ni Marcelo Weigandt lograron consolidarse durante el primer semestre y el cuerpo técnico considera que se trata de una posición a mejorar.

En ese contexto surgió el nombre de Felipe Loyola, futbolista chileno que actualmente pertenece al Pisa de Italia. Aunque suele desempeñarse como mediocampista, también puede jugar como lateral derecho y es seguido por el club desde hace varios mercados de pases.

Además de los posibles arribos, Boca también se prepara para algunas salidas importantes. Exequiel Zeballos tendría acordada su transferencia al Napoli por una cifra cercana a los 14 millones de euros, mientras que la dirigencia evalúa alternativas para cubrir su lugar.

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Uno de los nombres que aparece como posibilidad es el de Sebastián Villa, actualmente figura de Independiente Rivadavia, equipo que logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo.

Por otra parte, Milton Delgado también podría emigrar. El mediocampista despertó interés en clubes de Europa como Inter, Bournemouth y Besiktas, además de haber recibido una propuesta del Trabzonspor. Boca solo analizaría una venta cercana a los 20 millones de euros, cifra correspondiente a su cláusula de rescisión.

En paralelo al armado del plantel, la dirigencia también deberá resolver otro tema clave: la elección del nuevo entrenador. Tras confirmarse que Claudio Úbeda no continuará al frente del equipo, la búsqueda del próximo DT ya comenzó.

Con varias decisiones por tomar y la necesidad de recuperar terreno después de un semestre decepcionante, Boca afronta un mercado de pases que promete movimientos importantes y que tiene a Dybala como el gran sueño de los hinchas.