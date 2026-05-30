Preocupación por una muerte por gripe A en Salta: la víctima no estaba vacunada

Se trataba de una mujer de 66 años con comorbilidades. Salud pidió reforzar las medidas de prevención ante la circulación del virus.

Hoy 09:14

Una mujer de 66 años falleció en Salta Capital tras haber sido diagnosticada con gripe A. El caso generó alarma en el sistema de salud provincial debido a que la paciente no contaba con la vacunación antigripal. El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que la mujer permaneció internada en terapia intensiva y su deceso se produce en un contexto de incremento sostenido de enfermedades respiratorias en la región.

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La Influenza A es un tipo de virus de la gripe que afecta principalmente al sistema respiratorio. Este virus pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae y se caracteriza por provocar infecciones agudas que pueden variar desde cuadros leves hasta formas graves, especialmente en personas con factores de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas.

De acuerdo con El Tribuno, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar cuadros graves ante infecciones respiratorias. La paciente inició síntomas el 7 de mayo y recién recibió atención médica el 21 de mayo, fecha en la que fue hospitalizada en el Hospital Señor del Milagro. El fallecimiento ocurrió el 27 de mayo, tras varios días de internación en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública hizo hincapié en que la mujer no había recibido la vacuna contra la gripe. Según los equipos epidemiológicos, este aspecto refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La provincia de Salta notificó casi 12 mil casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en lo que va de 2026 y se registraron más de 1.400 internaciones por infecciones respiratorias agudas.

El monitoreo epidemiológico evidencia que la circulación viral abarca todos los grupos etarios, con mayor incidencia en niños y adolescentes. El grupo de 5 a 9 años reporta 1.917 casos, representando el 16% del total provincial, seguido por adolescentes de 10 a 14 años con 1.532 casos y adultos jóvenes de 25 a 34 años con 1.419 casos. En adultos mayores, el impacto de los cuadros graves es más notorio: en el grupo de entre 65 y 74 años hubo 323 casos y entre los mayores de 75 años se notificaron 150.

Las hospitalizaciones asociadas a infecciones respiratorias muestran un incremento sostenido. Hasta la semana epidemiológica 20, el sistema de salud provincial acumuló 1.435 internaciones por virus respiratorios. Solo en la última semana analizada, 60 personas ingresaron a hospitales por cuadros severos y dos requirieron terapia intensiva. La ciudad de Salta concentra la mayor cantidad de ingresos hospitalarios con 693 casos acumulados y 35 nuevos ingresos en la última semana, lo que representa más de la mitad del total provincial.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de completar la vacunación antigripal y mantener actualizado el esquema contra COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), especialmente en los grupos de riesgo. Vanina Galván, jefa del Programa de Vigilancia Epidemiológica, subrayó que aún es posible recibir la vacuna antigripal y reducir complicaciones durante el invierno. “Muchas personas creen que si todavía no se vacunaron ya es tarde, y eso no es así. Estamos en un momento oportuno para hacerlo y disminuir el riesgo de complicaciones durante los meses de mayor circulación viral”, afirmó Galván.

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la Influenza A es responsable de la mayoría de las epidemias estacionales y pandemias de gripe. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotitas que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas habituales incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, fatiga y, en algunos casos, dificultad respiratoria.

Existen diferentes subtipos de Influenza A, clasificados según las proteínas de superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Entre los subtipos más conocidos se encuentran el H1N1 y el H3N2. La vacunación anual es la principal estrategia para prevenir la infección y sus complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias recordaron medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, ventilar ambientes cerrados y desinfectar superficies de uso común. También recomendaron el aislamiento preventivo voluntario ante síntomas respiratorios, evitando el contacto con otras personas hasta permanecer al menos 24 horas sin fiebre y con mejoría evidente. Para quienes viajan o regresan de zonas con alta circulación viral, el pedido es extremar cuidados y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles con gripe, sobre todo si pertenecen a grupos con mayor riesgo de complicaciones.