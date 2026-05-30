Francisco Cerúndolo luchó hasta el final, pero quedó eliminado de Roland Garros

El argentino remontó dos sets en contra ante Zachary Svajda, aunque terminó cayendo en cinco parciales y se despidió del Grand Slam parisino en la tercera ronda.

Hoy 09:40

Francisco Cerúndolo quedó eliminado este sábado de Roland Garros 2026 tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda en un intenso partido correspondiente a la tercera ronda del certamen.

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El tenista argentino, ubicado en el puesto 26 del ranking ATP, protagonizó una gran reacción luego de perder los dos primeros sets, pero finalmente no logró completar la remontada y terminó cediendo por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras más de tres horas de juego en el court 14 del complejo parisino de Bois de Boulogne.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Cerúndolo, que vio cómo su rival se quedaba con los dos primeros parciales y parecía encaminarse rápidamente hacia la victoria. Sin embargo, el argentino mostró carácter, elevó su nivel y logró emparejar el marcador al quedarse con el tercer y cuarto set.

Cuando parecía que el impulso estaba de su lado, Svajda recuperó el control del partido en el capítulo decisivo y selló el triunfo que le permitió avanzar a la segunda semana del torneo.

La derrota impidió que Cerúndolo igualara su mejor actuación en Roland Garros, instancia a la que había llegado en las ediciones de 2023 y 2024, cuando alcanzó los octavos de final.

Además, el resultado dejó el historial entre ambos con ventaja para el estadounidense, que ahora lidera 2-1 los enfrentamientos oficiales. Svajda ya había derrotado al argentino en Winston-Salem 2024, mientras que Cerúndolo se había impuesto previamente en el US Open.

Para el tenista estadounidense de 23 años, la victoria representa uno de los mayores logros de su carrera, ya que por primera vez consiguió meterse entre los 16 mejores de un torneo de Grand Slam.

En busca de los cuartos de final, Svajda tendrá ahora un exigente desafío frente al italiano Flavio Cobolli, quien avanzó tras eliminar a Learner Tien.