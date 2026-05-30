Montreal se destaca como destino ideal para la inversión inmobiliaria

Montreal se posiciona como uno de los destinos más rentables para la inversión inmobiliaria en América del Norte debido a su crecimiento sostenible y precios accesibles.

Hoy 10:19

Montreal está experimentando un notable ascenso como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria en América del Norte. En contraste con ciudades como Toronto y Vancouver, donde los precios son prohibitivos, la capital cultural de Quebec ofrece oportunidades sólidas y rentables.

Durante el primer semestre de 2025, el precio promedio de una propiedad en Montreal fue de $576,800 CAD, lo que representa un incremento interanual del 7.3 %. Las casas unifamiliares alcanzaron un costo de $684,800 CAD, mientras que los condominios se ubicaron en $424,900 CAD. Este escenario mantiene a Montreal como una opción viable tanto para inversionistas locales como extranjeros.

La relación entre las ventas y las nuevas publicaciones se sitúa en el 78 %, indicando un mercado de vendedores. La demanda supera la oferta, lo que contribuye a un incremento sostenido en los precios y a una atractiva rentabilidad para quienes deciden invertir en este momento.

Un factor clave en el crecimiento del mercado inmobiliario ha sido el Réseau express métropolitain (REM), un innovador sistema de tren ligero automatizado. Desde su apertura en 2023, ha conectado áreas suburbanas con el centro de Montreal, aumentando la demanda de propiedades en zonas anteriormente subvaloradas.

El primer trimestre de 2025 mostró transacciones comerciales superiores a $1.8 mil millones CAD, con un crecimiento interanual del 36 %. El segmento multifamiliar destacó con un incremento del 128 %, lo que evidencia un creciente interés por este tipo de propiedades.

Montreal no solo se presenta como un mercado inmobiliario atractivo, sino que también ofrece una alta calidad de vida, diversidad cultural y una vibrante comunidad hispanohablante. Esto la convierte en un lugar ideal para quienes buscan establecerse y crecer profesionalmente.

Las proyecciones para el futuro son optimistas, y expertos como Guillermo de Jesús y Dianet Salazar mencionan que invertir en Montreal es una decisión acertada que promete estabilidad y crecimiento a largo plazo.