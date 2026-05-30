Delincuente amenazó a un conductor de una aplicación y se llevó $150.000

El falso pasajero modificó en varias oportunidades el recorrido, según denunció el conductor de la aplicación Uber. La Policía reúne pruebas para ubicar al ladrón.

Hoy 10:19

La presentación fue realizada por Geovanny Ismael Jiménez, de 20 años, domiciliado en el barrio España, quien manifestó ante efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 que el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en Villa Balnearia.

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Según relató el denunciante, aceptó un viaje solicitado a través de la aplicación por un usuario identificado como "Juampi", cuyo punto de partida se encontraba sobre calle Juan Felipe Ibarra, frente a un local comercial. Al llegar, abordó un joven de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 1,60 metro de estatura, quien tenía un tatuaje de tres estrellas azules en una de sus manos.

De acuerdo con la denuncia, durante el recorrido el pasajero solicitó modificar en varias oportunidades el trayecto originalmente pactado. En un primer momento pidió dirigirse hacia un sector próximo al ingreso de Villa Balnearia, donde descendió y se internó en una zona montuosa. Minutos después regresó y continuó el viaje.

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Posteriormente, al llegar a inmediaciones de Plaza San Martín, volvió a descender y mantuvo un encuentro con otro sujeto conocido por el alias de "Mambo", domiciliado en barrio Agua Santa. Luego solicitó ser trasladado hasta la intersección de calles Pablo Neruda y Los Alerces.

Fue en ese lugar donde, según la denuncia, el pasajero apoyó un elemento en la espalda del conductor y le exigió la entrega de sus pertenencias bajo amenazas.

Temiendo por su integridad física, Jiménez entregó la suma de 150 mil pesos, tras lo cual el sospechoso descendió del rodado y escapó a pie hacia una zona montuosa.

La fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, dispuso la intervención del Departamento Robo y Hurto para avanzar con las tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho e identificación del autor.