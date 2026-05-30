Trasladado al Regional: le perforaron el pulmón de una puñalada durante una pelea

Violento amanecer en Termas de Río Hondo. La víctima, de 41 años, fue asistido primero en el CIS Termas y luego enviado a esta Capital. Intervino Comisaría 50.

Hoy 10:01

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Las Termas de Río Hondo dejó como saldo a un hombre gravemente herido tras recibir una puñalada en el tórax. La Justicia ordenó la aprehensión de dos sospechosos identificados a través de cámaras de seguridad.

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El hecho se registró alrededor de las 5 en inmediaciones de avenida Juan Bautista Alberdi y Maipú. Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 tomó conocimiento del ingreso al Centro Integral de Salud (CIS) de Cristian Gabriel Lobo, de 41 años, domiciliado en el barrio Villa Balnearia, quien presentaba una herida de arma blanca.

Según los primeros datos de la investigación, Lobo llegó al nosocomio acompañado por Julián David Décima, de 22 años, quien relató a los efectivos que momentos antes se encontraba en un comercio de la zona cuando observó que la víctima protagonizaba una gresca con otros dos hombres.

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Décima señaló que intervino para intentar separar a los involucrados y poner fin al enfrentamiento. Sin embargo, la pelea continuó fuera del local comercial y, al volver a intervenir, advirtió que Lobo presentaba una herida cortante a la altura del tórax, por lo que decidió asistirlo y trasladarlo de inmediato al centro de salud.

Tras ser examinado por los médicos de guardia, se determinó que la víctima sufrió una lesión pulmonar provocada por una herida punzante en el sector lateral derecho del tórax, a la altura de las costillas. Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Hospital Regional de la ciudad Capital para recibir atención de mayor complejidad.

En el marco de las averiguaciones, los investigadores se entrevistaron con el propietario del comercio donde se originó la pelea, quien aportó registros fílmicos de las cámaras de seguridad. De acuerdo con esas imágenes, los presuntos agresores fueron identificados como David Soto y Gerardo González, conocido con el alias de “Acelerado”.

La fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vincens, dispuso la recepción de testimonios, la elaboración de los informes correspondientes, el seguimiento del estado de salud de la víctima y la inmediata aprehensión de los sospechosos en la vía pública.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que derivaron en la brutal agresión.