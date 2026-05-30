Un video fogoso confirmó el acercamiento entre dos participantes de “Gran Hermano”

Las escenas de intimidad alimentaron los rumores de romance y ya los comparan con parejas históricas del reality.

Hoy 09:53

Luego de las escenas fogosas entre Lola y Manuel, las cámaras de Gran Hermano 2026 (Telefe) ahora fueron testigos de un nuevo romance que tiene como protagonista a Franco Zunino, que ya había coqueteado con Luana y Gladys, La Bomba Tucumana.

En las últimas horas se lo vio dándose una ducha hot con una de las nuevas participantes y, para sorpresa de muchos televidentes, ella se prendió al juego erótico. El momento quedó grabado, se hizo viral y fue comparado con los momentos de alto voltaje que vivieron Thiago Medina y Daniela Celis en 2022.

La jugadora que fue vista a los besos con Zunino fue Nenu Lopez, que ingresó a la casa gracias al repechaje que se realizó hace dos semanas. Si bien el participante quiso avanzar para tener una noche apasionada bajo las sábanas, ella le aclaró que por ahora solo rozarían sus labios.

Este domingo podría desatarse un escándalo por este romance de alto voltaje. Si bien sus compañeros de reality no saben lo que hicieron a escondidas, Santiago del Moro podría indagar sobre el tema durante la gala en vivo.

La candidata a estallar es Luana Fernández, que se sacó de quicio cuando él se acercó a la Bomba: la tildó de “roba maridos” y de “estar caliente” con un chico 40 años menor que ella.