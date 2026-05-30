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Añatuya bajo un cielo parcialmente nublado: lo que nos depara el clima para hoy Sábado 30 de mayo de 2026

Hoy en Añatuya, los habitantes disfrutarán de un clima templado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana similar.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, la condición del clima es parcialmente nublado, ofreciendo a los añatuyenses una jornada agradable. La temperatura actual es de 16.3 °C, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo rango.

La humedad se encuentra alta, alcanzando el 88%, lo que genera una sensación de frescura en el ambiente. Con un viento suave de 6.1 km/h proveniente del este-sureste, la temperatura se siente confortable durante el día.

Para hoy, se espera que la temperatura máxima llegue a 21.8 °C, mientras que la mínima se sitúa en 15.4 °C. Esto significa que los añatuyenses podrán disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, domingo 31 de mayo, también muestra condiciones similares con mínimas de 16.5 °C y máximas de 22.6 °C. Esto promete un fin de semana muy agradable para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo.

Finalmente, el lunes 1 de junio, el cielo seguirá parcialmente nublado con mínimas de 17.9 °C y máximas de 22 °C. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, brindando a los añatuyenses un inicio de semana bastante placentero.

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