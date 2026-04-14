Asistieron a una víctima de trata en La Banda tras un operativo ordenado por la Justicia Federal

El procedimiento fue llevado adelante por el Punto Focal del Estado provincial, que brindó contención integral y coordinó acciones para garantizar la protección y el traslado de la persona afectada.

Hoy 23:48

El Punto Focal de Prevención y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Secretaría de Trabajo, intervino en un operativo realizado en La Banda, donde se brindó asistencia integral a una persona víctima de explotación sexual, en el marco de una medida dispuesta por el Juzgado Federal.

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Durante el procedimiento, un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de la psicología y el acompañamiento terapéutico llevó adelante las actuaciones correspondientes, priorizando el resguardo de la integridad física y emocional de la víctima.

Además, se realizaron gestiones para garantizar su evaluación médica y su alojamiento en un espacio seguro, hasta tanto se definan las medidas necesarias para su traslado y retorno a la provincia de San Juan.

Trabajo articulado y protección de derechos

El operativo se desarrolló con la intervención de distintos organismos del Estado provincial que integran la Mesa Interinstitucional de Trata, coordinada por la secretaria de Trabajo, Julia Comán, con el objetivo de proteger la identidad, la dignidad y los derechos de la víctima, conforme a los protocolos vigentes.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por un familiar ante la Justicia de San Juan, lo que permitió activar un trabajo conjunto entre diversas áreas especializadas.

Finalmente, se recordó que mediante el Decreto N.º 2035-E, firmado por el entonces gobernador Gerardo Zamora, se designó a la Secretaría de Trabajo como Punto Focal del Gabinete en materia de asistencia a víctimas de trata, reafirmando el compromiso del Estado provincial en la prevención y erradicación de este delito.