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Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras accidente doméstico

La salud de Luis Brandoni ha suscitado gran preocupación entre sus seguidores tras un accidente doméstico que ocurrió recientemente, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Hoy 23:55

En las últimas horas, la situación de Luis Brandoni ha generado una notable preocupación entre sus seguidores, tras conocerse que sufrió un accidente doméstico durante el fin de semana.

Según el informe de Daniel Ambrosino en el programa 'Intrusos', el reconocido actor sufrió un fuerte golpe en la cabeza a causa de una caída y actualmente se encuentra internado. Este incidente ha alarmado al mundo del espectáculo, dado que Brandoni está activo en su papel protagónico en la obra 'Quién es Quién?'.

En un primer momento, algunas fuentes especularon que el actor podría haber sufrido un ACV, sin embargo, esta información fue rápidamente desmentida por Carlos Rottemberg, productor de la obra. Rottemberg comentó: 'Está en el Sanatorio Güemes, y hay que controlarlo, sigue internado por lo menos hasta la absorción del hematoma'.

El productor detalló que 'Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa', añadiendo que el estado del actor requiere unos días de evaluación y recuperación en el sanatorio.

En los últimos días, la obra 'Quién es Quién?' se ha visto afectada por diversas interrupciones. Las funciones fueron suspendidas la semana pasada debido al estado de salud de Soledad Silveyra.

Rottemberg también explicó a Infobae que 'Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa'. Aunque no se especificó el origen de la dolencia, el productor aseguró que 'No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien'.

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