La CGT volvió a cuestionar la reforma laboral del Gobierno y reclamó “inversiones productivas”

“La Ley fue una gran oportunidad perdida. No va a generar más trabajo ni formalización”, aseguró Jorge Sola en la AmCham.

Hoy 22:05

La CGT sigue marcando su posición crítica contra la reforma laboral del Gobierno.

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“La ley fue una gran oportunidad perdida. No va a generar más trabajo ni formalización, el cambio de relaciones laborales no genera trabajo por sí mismo, hace falta inversión productiva que no vemos”, dijo Jorge Sola, triunviro de la CGT, en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) que se realizó este martes.

Sola hizo referencia también a la “falta de inversión productiva” de la gestión libertaria. “No estuvimos en el inicio de la discusión ni en el final. En el proyecto no se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de modernización para la nueva etapa”, remarcó.

No obstante, Gerardo Martínez representó a la CGT en las discusiones del Consejo de Mayo, que se llevaron a cabo en la Casa Rosada y que derivaron en la presentación del proyecto de “modernización laboral” en el Congreso.

“La formalización no tiene que ver con abaratar costos del trabajo. Antes que una reforma laboral debe haber una reforma tributaria y fiscal para generar trabajo genuino”, señaló el dirigente sindical.

En otro tramo de su participación en AmCham, Sola enfatizó: “El Gobierno está perdiendo la posibilidad de convocar a todos los sectores a un proyecto nacional”. En ese sentido, hizo referencia al conflicto de la empresa Fate, que ya avisó que cierra.

“Los despedidos de Fate no pueden irse todos a trabajar a Vaca Muerta, ahí tiene que ser el poder político el que intervenga”, reclamó. “Hay un conflicto, y hay que transitarlo. Representamos intereses, pero creemos en una inversión productiva que dé como resultado el crecimiento del país”, expresó.

En tanto, el representante de la CGT pidió la conformación de “una mesa de diálogo, donde esté el Estado, inteligente y eficaz, no un Estado solamente al servicio del capital”. También envió un guiño al empresariado: “Creemos en el sistema capitalista y la propiedad privada”.

Por último, exigió la conformación de un “nuevo contrato social y seguridad jurídica, que hoy con esta ley de reforma laboral no tenemos”. “Queremos ser parte de ese nuevo contrato social para una apertura al mundo, siempre con la representación de los intereses que tenemos, para repartición equitativa. El objetivo final es el ser humano”, finalizó.