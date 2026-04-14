Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 21º
X
Somos Deporte

Quimsa logró un claro triunfo ante Atenas en Córdoba y se afianza en el Top 4

La Fusión se impuso por 92-73 sobre un Griego que se complica con la permanencia en la Liga Nacional.

Hoy 23:58
Quimsa Atenas

Quimsa mostró toda su jerarquía y superó con autoridad a Atenas de Córdoba por 92-73, en un partido donde fue claramente superior de principio a fin para seguir prendido en los primeros puestos de la Liga Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Lucas Victoriano comenzó a marcar diferencias en el primer cuarto, con los triples de Fausto Ruesga y Solanas que le permitieron sacar ventaja (21-11). Si bien el local reaccionó con Sanders y Zurschmitten, la Fusión respondió rápidamente con Collomb para sostener el control.

Te recomendamos: “Para algunos el plan terminó antes de tiempo…”, la cargada de Quimsa a Olímpico tras quedar eliminado de la Liga Nacional

En el segundo parcial, Atenas intentó achicar con lanzamientos de Ferreyra y Cavallero, pero Quimsa volvió a imponer condiciones gracias a las apariciones de Robinson y Sammie Freeman, para irse al descanso arriba por 44-34.

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto, donde Diego Figueredo fue determinante con su eficacia desde el perímetro, acompañado por los aportes de Lema. Así, los santiagueños ampliaron la ventaja y entraron al último segmento con un claro 70-54.

En el cierre, el conjunto cordobés sumó con Purifoy y Ledesma, pero nunca logró poner en riesgo el triunfo visitante, que se selló con nuevas intervenciones de Freeman y Ruesga.

En lo individual, Figueredo fue el goleador con 17 puntos, seguido por Ruesga con 14 y Freeman, que aportó 13 unidades y 9 rebotes. En Atenas se destacaron Santiago Ferreyra (16) y Manuel Buendía (14).

Con este resultado, Quimsa alcanza un récord de 22 triunfos y 12 derrotas, ubicándose en el segundo puesto, mientras que Atenas (11-23) continúa complicado en la zona baja y comprometido con el playout.

La Fusión volverá a presentarse este jueves desde las 21 horas, cuando visite a Instituto en el estadio Ángel Sandrín, en otro duelo clave para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Rescatan a una joven víctima de explotación sexual en La Banda: hay dos detenidos
  2. 2. Nuevo conflicto para Agostina Páez: su exnovio la denunció por no devolverle un auto
  3. 3. Boca volvió a festejar con una goleada ante Barcelona de Ecuador y llega entonado al Superclásico
  4. 4. Ordenaron allanamientos en la clínica Yunes por la causa que investiga a Ramiro Petros
  5. 5. El tiempo para este martes 14 de abril: Santiago amaneció bajo un diluvio y se espera que la lluvia continúe toda la jornada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT