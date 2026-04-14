Quimsa logró un claro triunfo ante Atenas en Córdoba y se afianza en el Top 4

La Fusión se impuso por 92-73 sobre un Griego que se complica con la permanencia en la Liga Nacional.

Hoy 23:58

Quimsa mostró toda su jerarquía y superó con autoridad a Atenas de Córdoba por 92-73, en un partido donde fue claramente superior de principio a fin para seguir prendido en los primeros puestos de la Liga Nacional.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano comenzó a marcar diferencias en el primer cuarto, con los triples de Fausto Ruesga y Solanas que le permitieron sacar ventaja (21-11). Si bien el local reaccionó con Sanders y Zurschmitten, la Fusión respondió rápidamente con Collomb para sostener el control.

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En el segundo parcial, Atenas intentó achicar con lanzamientos de Ferreyra y Cavallero, pero Quimsa volvió a imponer condiciones gracias a las apariciones de Robinson y Sammie Freeman, para irse al descanso arriba por 44-34.

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto, donde Diego Figueredo fue determinante con su eficacia desde el perímetro, acompañado por los aportes de Lema. Así, los santiagueños ampliaron la ventaja y entraron al último segmento con un claro 70-54.

En el cierre, el conjunto cordobés sumó con Purifoy y Ledesma, pero nunca logró poner en riesgo el triunfo visitante, que se selló con nuevas intervenciones de Freeman y Ruesga.

En lo individual, Figueredo fue el goleador con 17 puntos, seguido por Ruesga con 14 y Freeman, que aportó 13 unidades y 9 rebotes. En Atenas se destacaron Santiago Ferreyra (16) y Manuel Buendía (14).

Con este resultado, Quimsa alcanza un récord de 22 triunfos y 12 derrotas, ubicándose en el segundo puesto, mientras que Atenas (11-23) continúa complicado en la zona baja y comprometido con el playout.

La Fusión volverá a presentarse este jueves desde las 21 horas, cuando visite a Instituto en el estadio Ángel Sandrín, en otro duelo clave para sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.