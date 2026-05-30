Quimsa quiere cerrar la serie ante Boca soñando con otra final de la Liga Nacional

La Fusión visitará esta noche al Xeneize en el cuarto juego de las semifinales con la posibilidad de sellar la serie y avanzar a la definición del campeonato.

Hoy 06:58

Quimsa tendrá esta noche otra oportunidad para meterse en una nueva final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 20.05, la Fusión visitará a Boca Juniors en el cuarto partido de la serie de semifinales con la chance de cerrar la llave y asegurar su lugar en la definición del torneo.

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El conjunto santiagueño llega con ventaja luego de haber ganado los dos primeros encuentros disputados en el estadio Ciudad, aunque el viernes no pudo liquidar la serie y cayó en Buenos Aires por 99 a 92.

Ahora, el equipo dirigido por Lucas Victoriano intentará recuperarse rápidamente y volver a mostrar el nivel que le permitió imponerse con autoridad en los juegos iniciales.

Hasta el momento, la serie favorece a Quimsa por 2-1. En el primer encuentro, la Fusión se quedó con la victoria por 88 a 76, mientras que en el segundo volvió a imponerse por 91 a 78.

Sin embargo, Boca reaccionó en el tercer juego y logró descontar gracias a un triunfo por 99 a 92, resultado que le permitió mantenerse con vida en la lucha por un lugar en la final.

El escenario para esta noche es claro: si Quimsa consigue una nueva victoria, se convertirá en finalista de la Liga Nacional. En cambio, si Boca vuelve a ganar, la serie se extenderá a un quinto y decisivo partido.

En ese caso, el encuentro definitorio se disputará el próximo miércoles en Santiago del Estero, donde la Fusión tendría la ventaja de jugar ante su público.

Con la ilusión intacta y a un paso de otra definición, Quimsa buscará dar el golpe en La Bombonerita y seguir escribiendo una nueva página en su exitosa historia dentro del básquet argentino.