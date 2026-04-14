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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 21º
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Por el Superclásico entre River y Boca, así se jugará la segunda fecha de la Liga Santiagueña

El segundo capítulo del Torneo Anual comenzará el viernes y finalizará el domingo.

Hoy 23:59

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la segunda fecha del Torneo Anual 2026, que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19, con horarios adaptados por la disputa del Superclásico entre River y Boca.

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Programación – Fecha 2

Viernes 17

  • Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago
    14:00 Reserva | 16:00 Primera
  • Unión Santiago vs. Mitre
    16:00 Reserva | 18:00 Primera
  • Central Argentino vs. Banfield
    20:00 Reserva | 22:00 Primera

Domingo 19

  • Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández
    09:00 Reserva | 11:00 Primera
  • Comercio vs. Yanda
    11:00 Reserva | 13:00 Primera
  • Villa Unión vs. Sarmiento
    13:00 Reserva | 15:00 Primera
  • Atlético Forres vs. Sportivo Fernández
    13:00 Reserva | 15:00 Primera
  • Estudiantes vs. Güemes
    13:00 Reserva | 15:00 Primera
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán
    13:00 Reserva | 15:00 Primera

Por otro lado, vale recordar que la primera fecha del Torneo Anual aún no se completó. Los encuentros entre Yanda vs. Central Córdoba y Sarmiento vs. Agua y Energía fueron suspendidos este martes por las malas condiciones climáticas y serán reprogramados por la Mesa Directiva.

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