Por el Superclásico entre River y Boca, así se jugará la segunda fecha de la Liga Santiagueña

El segundo capítulo del Torneo Anual comenzará el viernes y finalizará el domingo.
La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la segunda fecha del Torneo Anual 2026, que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19, con horarios adaptados por la disputa del Superclásico entre River y Boca.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Programación – Fecha 2
Viernes 17
Domingo 19
Por otro lado, vale recordar que la primera fecha del Torneo Anual aún no se completó. Los encuentros entre Yanda vs. Central Córdoba y Sarmiento vs. Agua y Energía fueron suspendidos este martes por las malas condiciones climáticas y serán reprogramados por la Mesa Directiva.