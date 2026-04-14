Por el Superclásico entre River y Boca, así se jugará la segunda fecha de la Liga Santiagueña

El segundo capítulo del Torneo Anual comenzará el viernes y finalizará el domingo.

Hoy 23:59

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la segunda fecha del Torneo Anual 2026, que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19, con horarios adaptados por la disputa del Superclásico entre River y Boca.

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Programación – Fecha 2

Viernes 17

Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago

14:00 Reserva | 16:00 Primera

14:00 Reserva | 16:00 Primera Unión Santiago vs. Mitre

16:00 Reserva | 18:00 Primera

16:00 Reserva | 18:00 Primera Central Argentino vs. Banfield

20:00 Reserva | 22:00 Primera

Domingo 19

Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández

09:00 Reserva | 11:00 Primera

09:00 Reserva | 11:00 Primera Comercio vs. Yanda

11:00 Reserva | 13:00 Primera

11:00 Reserva | 13:00 Primera Villa Unión vs. Sarmiento

13:00 Reserva | 15:00 Primera

13:00 Reserva | 15:00 Primera Atlético Forres vs. Sportivo Fernández

13:00 Reserva | 15:00 Primera

13:00 Reserva | 15:00 Primera Estudiantes vs. Güemes

13:00 Reserva | 15:00 Primera

13:00 Reserva | 15:00 Primera Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán

13:00 Reserva | 15:00 Primera

Por otro lado, vale recordar que la primera fecha del Torneo Anual aún no se completó. Los encuentros entre Yanda vs. Central Córdoba y Sarmiento vs. Agua y Energía fueron suspendidos este martes por las malas condiciones climáticas y serán reprogramados por la Mesa Directiva.