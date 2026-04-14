La Banda: recuperan una bicicleta robada tras un operativo en el barrio La Isla

El rodado había sido vendido a una vecina, quien aseguró desconocer su procedencia ilícita y lo entregó de manera voluntaria a la Policía.

Hoy 21:20

Efectivos de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída, en el marco de un procedimiento realizado en el barrio La Isla de la ciudad de La Banda.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Comunitaria N°15, con la participación de la brigada investigativa, quienes avanzaron con tareas de averiguación en relación a un hecho delictivo denunciado.

Como resultado de la investigación, los uniformados se presentaron en un domicilio particular, donde una mujer de 39 años manifestó que había adquirido, hace aproximadamente dos semanas, una bicicleta rodado 29 por la suma de 50 mil pesos.

Según explicó, el rodado le fue ofrecido por un hombre identificado como José Luis Carabajal, sin que ella tuviera conocimiento de que se trataba de un elemento robado.

Ante la presencia policial y al tomar conocimiento de la situación, la mujer hizo entrega voluntaria de la bicicleta —marca SARS, de color negro con blanco—, la cual quedó secuestrada en el marco de la causa.

En el procedimiento intervinieron el oficial ayudante Nicolás Penela y el cabo primero Mariano Noriega. La investigación continúa para establecer responsabilidades y determinar la procedencia del rodado recuperado.