Ordenaron allanamientos en la clínica Yunes por la causa que investiga a Ramiro Petros

El juez pidió copias de certificados incluyendo la historia clínica.

Hoy 15:47

Un nuevo avance judicial se registró en la causa que investiga a Ramiro Agustín Petros, imputado por presuntos delitos de estafa, amenazas y portación de armas de fuego de uso civil. Mediante una resolución firmada este 14 de abril de 2026, la Justicia ordenó medidas claves que incluyen el allanamiento de la Clínica Yunes, en el marco de la recolección de pruebas vinculadas al expediente. La medida fue ordenada por el juez de control y garantías Dr. Héctor Salomón.

Según consta en el documento, el juez hizo lugar a un planteo de la defensa técnica del imputado, al disponer la suspensión de una audiencia. La resolución señala que la decisión responde a la necesidad de "garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio", considerando pertinentes los fundamentos expuestos por las abogadas defensoras.

En paralelo, el magistrado avanzó sobre un punto central de la investigación: la obtención de la historia clínica de Petros en la Clínica Yunes. En ese sentido, se ordenó "el secuestro de copias certificadas" de diversa documentación médica, incluyendo "historia clínica, libros de guardia y/o novedades, libro de urgencias, libro de unidad de terapia intensiva, libro de clínica general, análisis de laboratorio y/o estudios complementarios".

La resolución advierte además que, en caso de que no se entregue la documentación requerida, se procederá con medidas más severas. Textualmente, se dispone que "en caso de reticencia, se ordena el allanamiento y registro en las instalaciones", con intervención de la fiscal a cargo y personal policial.

Por último, el juez también libró un oficio a la obra social OSDE para que informe sobre "todas las prácticas, intervenciones y tratamientos autorizados" a favor de Petros durante los últimos dos años, lo que permitiría reconstruir su historial médico en el marco de la causa.