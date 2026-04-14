Caputo viaja a Washington en busca de destrabar el desembolso de USD 1.000 millones del FMI

El ministro de Economía participará en las reuniones de primavera del organismo junto a su equipo y mantendrá un encuentro central con Kristalina Georgieva, en medio de la negociación por la segunda revisión del acuerdo.

Hoy 18:26

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza arribarán este miércoles a Washington D.C. para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La agenda oficial incluye la intervención de la delegación en diversos paneles sobre economía global y un extenso cronograma de reuniones bilaterales con referentes de organismos internacionales y bancos de desarrollo.

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El titular del Palacio de Hacienda mantendrá encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de una cumbre que convoca a ministros y autoridades económicas de todo el mundo. El diálogo bilateral con Georgieva figura como uno de los puntos centrales, dada la relevancia del vínculo entre la Argentina y el organismo internacional en medio de las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo que está en debate desde febrero y destraba el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares.

Todas las expectativas estarán puestas en este encuentro y en las señales que se puedan enviar sobre cómo avanzan las negociaciones. Con el viaje de la delegación argentina a fines de febrero, que encabezó Daza, el objetivo era cerrar la revisión a nivel técnico y que luego continúe el proceso burocrático del organismo.

Y si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superó el 57% de la meta de compra de dólares para este año, el desembolso de USD 1.000 millones ayudará a reforzar las reservas. Al martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, logró comprar USD 5.721 millones y las reservas internacionales brutas se ubican en el terreno de 45.873 millones de dólares.

La clave estará en las nuevas metas de acumulación que se fijen para este año y en ver si el ministro Caputo logró convencer al FMI de modificar el cronograma de objetivos, que en lugar de ser trimestral sea anual. En una entrevista, semanas atrás, Caputo dijo: “Para mí, decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”.

Tras la finalización de la primera revisión, se fijó que, al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA debían estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones positivas), USD 1.600 millones al cierre del segundo trimestre (antes USD 5.100 millones), y USD 8.400 millones en diciembre (antes USD 10.400 millones).

La agenda en Washington

Durante la estadía en la capital estadounidense, el ministro de Economía también tiene en agenda una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien encabeza una de las principales instituciones de financiamiento del desarrollo a nivel global. La relación con el Banco Mundial se mantiene como un eje estratégico para la política económica argentina en materia de inversiones y asistencia técnica.

El cronograma del ministro suma encuentros con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y con el presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados. Estas dos entidades concentran buena parte de los programas de financiamiento destinados a la región y, en especial, a proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en América Latina.

La participación de Caputo no se limita a los encuentros bilaterales. El funcionario se sentará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, donde se abordan los principales desafíos económicos globales y las estrategias de cooperación entre países de distintas regiones. Además, formará parte del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI, que concentra las discusiones sobre políticas monetarias, estabilidad financiera y perspectivas de crecimiento.

Entre las actividades programadas figura el encuentro de ministros del G20, en el que se debatirán cuestiones vinculadas a la economía global y la Educación Financiera Global. Este foro representa una instancia de diálogo entre las principales economías del planeta y ofrece un marco para el intercambio de políticas y experiencias sobre temas económicos de alcance mundial.