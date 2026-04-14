En vivo: con la mira en el Top 4, Quimsa visita a un Atenas que lucha por la permanencia

La Fusión busca otra victoria para consolidarse entre los mejores de la Liga Nacional, mientras que el Griego se juega una parada clave para seguir en la máxima categoría del básquet argentino.
Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet, cuando visite a Atenas de Córdoba desde las 21.30, en el estadio Estructuras Pretensa Atenas.
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