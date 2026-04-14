Nuevo conflicto para Agostina Páez: su exnovio la denunció por no devolverle un auto

La abogada santiagueña, que estuvo más de dos meses detenida en Río de Janeiro por injuria racial, ahora fue denunciada por su ex pareja en La Banda por un presunto caso de retención indebida de un vehículo.

Hoy 09:50

La situación judicial de Agostina Páez suma un nuevo capítulo en la Argentina. Luego de haber permanecido más de dos meses en Brasil acusada de injuria racial, la joven enfrenta ahora una denuncia penal en La Banda por retención indebida y abuso de confianza, vinculada a un automóvil que le habría sido prestado por su ex pareja.

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Según trascendió, el denunciante —un profesional de la salud con quien Páez mantuvo una relación durante aproximadamente tres años— sostiene que le cedió un Citroën Cactus durante el vínculo, pero que tras la ruptura no le fue restituido. La presentación judicial se basa en que, pese a reiterados pedidos, el vehículo nunca habría sido devuelto.

De acuerdo a las primeras informaciones, el reclamo se intensificó mientras la abogada se encontraba en Brasil, donde atravesaba su proceso judicial. En ese período, el denunciante habría solicitado la devolución del rodado, aunque solo habría recibido respuestas evasivas, lo que finalmente motivó la denuncia formal.

El caso se da en un contexto aún reciente para Páez, quien cobró notoriedad pública tras ser detenida en Río de Janeiro en enero de 2026, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema, situación que quedó registrada en video y derivó en una causa penal.

La joven permaneció en Brasil bajo medidas restrictivas —incluida una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país— hasta que la Justicia le permitió regresar a la Argentina tras más de dos meses.

Ahora, ya de regreso en Santiago del Estero, enfrenta este nuevo conflicto judicial que podría abrir otro frente legal en su contra, esta vez en el ámbito local. Por el momento, no trascendieron detalles sobre avances en la causa ni sobre una eventual respuesta formal de la abogada ante la denuncia.