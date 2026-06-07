Dos muertos y 450 kilos de cocaína incautados en Tucumán

Un trágico accidente en Colalao del Valle resultó en dos fallecidos y el hallazgo de 457 kilos de hojas de coca por parte de las autoridades.

Hoy 17:24

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, bajo la dirección de Gerardo Salas, se encuentra a cargo de la investigación de un grave accidente vial ocurrido el sábado 6 de junio en la ruta nacional 40, en Colalao del Valle, Tucumán.

El incidente se produjo entre las 15:00 y 15:30 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, ocupada por Julio Agustín Sosa y Jennifer Fernanda Mamaní, realizó una maniobra sospechosa al atravesar un área con controles policiales.

A pesar de las señales de alto, el vehículo continuó su marcha a alta velocidad, lo que llevó a los efectivos de Gendarmería Nacional a iniciar un seguimiento que culminó en el centro de Colalao del Valle.

Los ocupantes de la Ford Ranger intentaron ocultarse en un predio cercano, pero al ser detectados, realizaron un giro brusco para retomar la ruta, lo que provocó una colisión con una camioneta Chevrolet S10 que transportaba a cinco hombres.

El impacto fue devastador, resultando en el vuelco del Chevrolet S10 y la muerte instantánea de dos pasajeros, Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, mientras que Anacleto Suárez sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital de Cafayate.

Tras el accidente, los ocupantes de la Ford Ranger fueron llevados al hospital de Tafí del Valle bajo custodia policial y, una vez dados de alta, fueron aprehendidos por la Fiscalía.

Durante las pericias, se descubrieron en la Ford Ranger 24 bultos con un total de 457 kilos de hojas de coca y una máquina contadora de dinero, todos los cuales están bajo la custodia del Juzgado Federal N° 1.