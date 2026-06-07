Más de un millón de fieles participaron de una multitudinaria misa del papa León XIV en Madrid

El pontífice encabezó una celebración masiva en la plaza de Cibeles y llamó a los católicos a comprometerse con el bien común. La actividad formó parte de su visita oficial a España.

Hoy 17:54

El centro de Madrid se convirtió este domingo en un gigantesco escenario de fe con la presencia de más de 1,2 millones de personas que participaron de una misa multitudinaria presidida por el papa León XIV, en el marco de su visita pastoral a España.

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La ceremonia se desarrolló en la emblemática Plaza de Cibeles, donde miles de fieles comenzaron a congregarse desde las primeras horas del día para participar de la celebración religiosa. El evento contó con un importante operativo de seguridad y logística debido a la magnitud de la convocatoria.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice invitó a los católicos españoles a renovar su compromiso con la fe y a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más solidaria.

"Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano", expresó León XIV, al tiempo que exhortó a los presentes a dejar atrás el egoísmo, la indiferencia y una práctica religiosa limitada al ámbito privado.

El Papa también destacó la importancia de trabajar por el bien común y de fortalecer los valores de fraternidad y compromiso social, mensajes que fueron recibidos con atención por la multitud reunida en el corazón de la capital española.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante la eucaristía, cuando cientos de miles de fieles guardaron silencio para participar de la comunión. Voluntarios y sacerdotes se distribuyeron por distintos sectores del predio para asistir a los presentes, mientras paraguas blancos protegían del sol a quienes administraban el sacramento.

Al finalizar la misa, León XIV encabezó la tradicional procesión de Corpus Christi, recorriendo las calles céntricas de Madrid en una actividad que reunió nuevamente a miles de creyentes.

La ciudad fue especialmente acondicionada para la visita papal. Más de 30.000 claveles blancos y amarillos, colores representativos del Vaticano, adornaron distintos puntos del recorrido previsto para las actividades oficiales.

La visita del Papa a España continuará durante los próximos días y está previsto que concluya el 12 de junio, tras una agenda que incluye encuentros religiosos, celebraciones litúrgicas y actividades con distintos sectores de la sociedad española.