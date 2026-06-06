Sarmiento quiere aprovechar su mejor momento en el Federal A y volver a festejar ante Sol de América

El Profe recibe al elenco formoseño buscando su cuarta victoria consecutiva.

Hoy 07:15

Sarmiento de La Banda buscará aprovechar su mejor momento en el Torneo Federal A cuando reciba este domingo a Sol de América de Formosa, desde las 16.30, en el estadio Ciudad de La Banda.

El encuentro será clave para el equipo santiagueño, que intentará estirar su gran levantada en la Zona 2 y alcanzar su cuarta victoria consecutiva, luego de superar a Tucumán Central, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.

Con esa buena racha, el Profe logró trepar hasta el séptimo puesto, donde reúne 12 unidades, y buscará sostener el envión positivo con el respaldo de su gente.

Del otro lado estará un rival de cuidado. Sol de América llega después de vencer como local a Juventud Antoniana de Salta y se ubica en el segundo puesto de la tabla, con 19 puntos.

Para este compromiso, el árbitro principal será Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, representante de la Liga de Catamarca.

Estará acompañado por Bruno Pezzotta, de la Liga de Alcorta, como asistente 1; y Pablo Alberto Ramírez, de la Liga de Totoras, como asistente 2. En tanto, Santiago Andrés Agüero, también de la Liga de Catamarca, será el cuarto árbitro.

Con el impulso de sus últimos resultados y la chance de seguir acercándose a los puestos de arriba, Sarmiento intentará hacerse fuerte en casa ante uno de los protagonistas de la zona.