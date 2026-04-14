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Rescatan a una joven víctima de explotación sexual en La Banda: hay dos detenidos

La víctima, de 21 años y oriunda de San Juan, habría permanecido retenida durante varios meses. El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional tras una denuncia radicada por su hermano.

Hoy 18:02

Un importante procedimiento encabezado por Gendarmería Nacional Argentina permitió rescatar a una joven de 21 años que era víctima de explotación sexual en el barrio Sarmiento de la ciudad de La Banda.

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Según informaron fuentes oficiales, la víctima es oriunda de la provincia de San Juan y habría permanecido retenida durante varios meses en el lugar, en condiciones que son materia de investigación.

El operativo se concretó en el marco de una causa que se inició a partir de la denuncia realizada por su hermano ante la Justicia sanjuanina, lo que activó un trabajo coordinado entre distintas áreas investigativas.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la División Trata de Personas y de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional, quienes llevaron adelante las tareas de inteligencia y el posterior allanamiento que permitió dar con la joven.

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y quedaron supeditadas a la causa, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras redes delictivas.

La joven fue puesta a resguardo y asistida por los organismos correspondientes, en tanto la causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca esclarecer los detalles del hecho y garantizar la protección integral de la víctima.

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