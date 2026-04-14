Los jóvenes millonarios de Latinoamérica destacados por su fortuna

Los jóvenes millonarios menores de 30 años en Latinoamérica son una minoría que destaca en el contexto económico mundial, con historias que combinan herencia, innovación y liderazgo en sectores clave.

Hoy 19:01

Los ricos menores de 30 años en Latinoamérica representan un grupo exclusivo dentro del panorama económico global. En el ranking mundial de millonarios sub-30, la representación de América Latina es limitada, pero sus trayectorias son notables y reflejan un mix de herencia y emprendimiento.

Una de las jóvenes más destacadas es Livia Voigt de Assis de Brasil, quien a sus 20 años es accionista de la multinacional WEG, con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares. Su perfil discreto contrasta con su impresionante patrimonio, ya que actualmente está enfocada en sus estudios universitarios.

Por otro lado, su hermana Dora Voigt de Assis, de 27 años, comparte el mismo patrimonio y estatus accionarial. Ambas se posicionan como las mujeres más ricas menores de 30 años en Brasil, convirtiéndose en ejemplos de herencia industrial en la región.

En el ámbito de los self-made jóvenes, destaca Michael Sayman, de 28 años, quien tiene raíces en Perú y Bolivia. Este emprendedor tecnológico comenzó a desarrollar aplicaciones en su adolescencia y ha trabajado para empresas como Facebook y Google, liderando actualmente proyectos en Roblox.

Otro caso notable es el de Brian Condenanza de Argentina, quien a sus 26 años es fundador de Hevea Capital. Su enfoque en inversiones en blockchain, fintech y sostenibilidad lo ha llevado a ser reconocido por Forbes como uno de los jóvenes millonarios más influyentes de Latinoamérica.

Finalmente, Daniella Pierson, originaria de Colombia y con vínculos en EE.UU., ha logrado acumular un patrimonio neto superior a 220 millones de dólares a través de sus iniciativas como creadora de The Newsette y cofundadora de Wondermind, consolidándose como un referente para las mujeres exitosas menores de 30 años en el continente.

La diferencia entre herederos latinoamericanos y self-made jóvenes es evidente en este selecto grupo. Las hermanas Voigt son ejemplos claros de fortuna heredada, mientras que Pierson, Condenanza y Sayman han demostrado que el emprendimiento y la innovación son claves para construir riqueza en la región.