El tiempo para este martes 14 de abril: Santiago amaneció bajo un diluvio y se espera que la lluvia continúe toda la jornada

Una tormenta con intensa actividad eléctrica sorprendió a los santiagueños durante la mañana de este martes.

Hoy 08:13

La provincia de Santiago del Estero inició este martes 14 de abril con intensas precipitaciones y condiciones climáticas inestables que, según el pronóstico, se mantendrán durante todo el día, con acumulados que podrían alcanzar casi 200 milímetros.

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De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por tormentas que abarca a varios departamentos de la provincia, en un contexto de alta humedad, cielo mayormente cubierto y temperaturas moderadas.

Para esta jornada se prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 20, condiciones que favorecen el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad a lo largo del día.

La alerta alcanza a los departamentos Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica y Atamisqui, donde podrían registrarse tormentas acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo anticipa que la inestabilidad continuará durante el miércoles, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 19, además de probabilidad de chaparrones durante toda la jornada, lo que indica la persistencia de las condiciones adversas en la región.