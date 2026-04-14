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La canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país.

Hoy 19:01

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.

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Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en marzo de 2026, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.
  • Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.508.740.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron:

  • Una persona requirió $212.948.
  • Una familia de tres integrantes necesitó $523.853.
  • Los hogares con cuatro personas necesitaron $658.011.
  • Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $692.083.

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