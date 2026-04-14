La canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país.

Hoy 19:01

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.

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Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en marzo de 2026, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.

para no estar bajo la línea de pobreza. Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.

en marzo para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464 .

. Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.508.740.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron: