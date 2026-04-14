La canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre

En paralelo a la inflación del mes pasado, el INDEC informó los valores que determinan la línea de pobreza e indigencia en el país.
La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en marzo de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según el INDEC.
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Este indicador acumuló un alza de 30,4% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de marzo, que fue 32,6%.
Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 2,2% en marzo. Así, ese hogar requirió de $658.011 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en marzo de 2026, según el INDEC
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el INDEC señaló:
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en marzo fueron: