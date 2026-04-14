Verónica Ojeda pidió frenar las burlas contra su hijo: “No voy a permitir más ataques a Dieguito”

En medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la ex pareja del exfutbolista expresó su angustia por el bullying que sufrió el niño tras pedir justicia por su padre.

Hoy 19:53

En el marco de la reanudación del juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro, Verónica Ojeda alzó la voz para defender a su hijo, Diego Fernando Maradona, y pidió que cesen las burlas que circularon en redes sociales y medios.

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Según relató, el episodio se originó luego de que el niño asistiera a una de las audiencias y expresara públicamente su deseo de justicia por su padre, en un contexto cargado de emoción. La situación tomó mayor repercusión tras la destitución de la jueza que intervenía en la causa.

“Dieguito me había pedido estar. Consulté con los profesionales que lo acompañan y me dijeron que era importante para él poder expresar lo que sentía”, explicó Ojeda sobre la decisión de llevarlo al tribunal.

Sin embargo, lo que para el niño fue un acto sincero terminó generando una ola de comentarios y burlas. “Él solo quería pedir justicia por su papá. Miró al cielo y lo dijo, pero después vino un bullying terrible”, lamentó.

En declaraciones al programa LAM, Ojeda fue contundente: “No lo tolero más. Si van a hacer bromas, que sean entre adultos, no contra un menor. Hace tiempo que venimos pasando por esto y quiero que se termine”.

Además, reveló el impacto que la situación tuvo en su hijo: “Me preguntaba por qué la gente se disfrazaba como él, imitaba sus rulos, si él solo había pedido justicia por su papá”.

La causa por la muerte del ídolo continúa su curso, mientras su familia atraviesa momentos de profundo dolor, ahora atravesados también por la exposición y las consecuencias en el entorno más cercano.