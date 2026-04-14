Robaron un bolso con documentación médica de una niña con discapacidad y piden ayuda urgente para recuperarlo

El hecho ocurrió en la zona de calles Lamadrid y Aguirre. El bolso contenía elementos esenciales para el tratamiento de una niña con discapacidad.

Hoy 20:04

Una mujer denunció el robo de un bolso en la intersección de calles Lamadrid y Aguirre, en la vereda de SiderMat, y solicitó la colaboración de la comunidad para poder recuperarlo de manera urgente.

Según detalló en redes sociales, dentro del bolso se encontraba documentación fundamental relacionada a la salud de su hija, quien cuenta con discapacidad. Entre los elementos robados había estudios médicos recientes, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), una carpeta verde con informes, además de insumos como cánulas y tubos para el equipo de respiración.

También indicó que en el interior había documentos personales, como DNI a nombre de Briana Medina y Vanina Ruiz, junto a información clave vinculada a la electrodependencia de la menor.

La mujer remarcó la urgencia de recuperar el bolso, ya que contiene todo lo necesario para el tratamiento y funcionamiento del equipo de oxígeno que utiliza su hija.

En su publicación, pidió que cualquier persona que tenga información o haya encontrado los elementos, se comunique al número 3856136924, y aseguró que ofrece una recompensa por la devolución.