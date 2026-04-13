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Deportivo Riestra cayó ante Gremio en Brasil y acentuó su mal momento

El Malevo perdió por 1-0 en una nueva presentación en la Copa Sudamericana.

Hoy 19:43

Riestra coqueteó con la hazaña pero finalmente cayó 1-0 ante Gremio en Porto Alegre, encuentro disputado en el Arena do Grêmio por la segunda fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

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Fiel a su estilo, el Malevo buscó de contragolpe y se defendió con uñas y dientes de los embates del dueño de casa, que en el inicio del segundo tiempo quedó con uno menos por la expulsión de Juan Nardoni.

Cuando parecía que la historia llegaba a su fin, el desborde de Juan Enamorado permitió al belga Francis Amuzu darle el agónico triunfo al Tricolor, al convertir a falta de solo cuatro minutos para el final de las acciones. 

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