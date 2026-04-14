Alfano y Paz Trotta renunciaron como presidente y vice de Central Córdoba

El club envió un comunicado informando los cambios en su conducción institucional.

Hoy 22:11

El Club Atlético Central Córdoba comunicó este martes que el presidente de la institución, Ing. José Félix Alfano, y el vicepresidente primero, Ing. Víctor Paz Trotta, han presentado sus respectivas renuncias a los cargos que venían desempeñando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó oficialmente, ambas decisiones responden a motivos de carácter personal, completamente ajenos al funcionamiento institucional del club. La Comisión Directiva ha resuelto aceptar las renuncias y, en cumplimiento de lo establecido por el estatuto social, designar como presidente interino al actual vicepresidente segundo, Hernán Zanni, quien asumirá la responsabilidad de conducir la institución en esta nueva etapa.

Desde la entidad se destacó el trabajo y compromiso del Ing. Alfano y del Sr. Paz Trotta durante su gestión, agradeciendo su aporte al profundo crecimiento del club en los últimos años, con logros históricos que quedarán para siempre en el corazón de los ferroviarios.

Asimismo, la Comisión Directiva ratificó su voluntad de dar continuidad al funcionamiento institucional y de redoblar esfuerzos en todas las áreas, con especial énfasis en lo deportivo, con el objetivo de consolidar el proyecto del club.

Central Córdoba reafirma su compromiso con sus socios, socias e hinchas, y continuará trabajando con responsabilidad para representar al primer grande del interior.