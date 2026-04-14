"No hemos encontrado el piso": Marcelo Fernández advirtió en LO sobre la crisis de las pymes y la caída del consumo

El presidente de CGERA analizó el presente del sector industrial y comercial, alertó por la caída de la actividad y sostuvo que la situación podría profundizarse. También cuestionó el impacto de las importaciones y las compras al exterior.

Hoy 22:28

El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, aseguró que las pymes atraviesan un momento crítico, con fuerte caída de la actividad, pérdida de empleo y un escenario que, según advirtió, podría seguir empeorando en los próximos meses.

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En diálogo con el programa Libertad de Opinión, el dirigente sostuvo que los datos oficiales reflejan con claridad la gravedad de la situación. “El momento es difícil porque lo hizo el propio INDEC”, afirmó, al señalar que la actividad industrial registró una caída interanual del 8,7% en febrero y del 4,5% respecto a enero, en un contexto que ya venía marcado por un 2025 recesivo.

Fernández fue más allá y planteó que este escenario no es circunstancial, sino que responde a una política económica definida: “Esto es un plan estratégico porque creen que la industria es inflacionaria”, cuestionó.

Impacto en la industria, el comercio y el empleo

El referente pyme advirtió que la crisis no solo golpea a la industria, sino que también se extiende al comercio, generando un efecto en cadena que termina afectando el empleo. En ese sentido, remarcó que la caída del consumo interno y el avance de las compras a través de plataformas digitales están debilitando al mercado local.

“Esto repercute en la pérdida de empleo”, subrayó, al tiempo que alertó sobre el cambio de hábitos de consumo que, según explicó, perjudica tanto a comerciantes como a fabricantes nacionales.

Además, cuestionó la apertura de importaciones en determinados rubros, como el ingreso de ropa usada, al considerar que coloca a la industria local en una situación de competencia desigual.

Un escenario sin piso y con riesgo de profundización

Fernández fue contundente al analizar las perspectivas: “No hemos encontrado el piso todavía”, afirmó, al describir una caída sostenida en la producción, el uso de la capacidad instalada y las ventas.

En tono irónico, expresó: “Estamos mejor que mañana”, para graficar que la situación continúa deteriorándose día a día, con empresas que reducen personal, entran en concurso o directamente cierran.

El rol del consumo y la responsabilidad social

Uno de los ejes centrales de su análisis fue el comportamiento del consumidor. Fernández advirtió que la expansión de las compras en el exterior, muchas veces sin carga impositiva, genera un fuerte impacto en la economía local.

Según detalló, en un período de cuatro meses se registraron alrededor de 600.000 operaciones de este tipo, lo que representa una enorme cantidad de productos que no se comercializaron en el país.

“Esto va a ser autodestructivo”, alertó, al señalar que este tipo de prácticas termina afectando a las propias comunidades, con menos empleo y cierre de empresas.

Medidas económicas y reclamo por el mercado interno

Sobre las recientes medidas, como el RIMI, Fernández consideró que todo instrumento que alivie la situación financiera de las pymes es positivo, aunque aclaró que el problema de fondo sigue siendo la falta de demanda.

“Hoy necesitamos mercado interno”, insistió, y planteó la necesidad de políticas que incentiven el consumo, como programas de financiamiento en cuotas para productos nacionales.

En ese sentido, sostuvo que la reactivación requiere recuperar entre un 20% y 30% del consumo y de la capacidad instalada para que la industria vuelva a producir y el comercio a vender.

Finalmente, remarcó que sin un mercado interno dinámico, cualquier medida de incentivo pierde efectividad, y advirtió que el actual rumbo económico podría profundizar las dificultades para el entramado productivo nacional.