Boca volvió a festejar con una goleada ante Barcelona de Ecuador y llega entonado al Superclásico

El Xeneize se impuso por 3-0 en La Bombonera y logró su segunda victoria consecutiva en la Copa Libertadores antes de visitar a River en el Monumental. Marchesín salió lesionado en el primer tiempo.

Hoy 23:52

Boca derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, y quedó como único líder con puntaje ideal. El equipo de Claudio Úbeda fue de menor a mayor y terminó construyendo una victoria sólida.

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El conjunto local golpeó en momentos clave del partido. A los 38 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Lautaro Blanco. En el complemento, Santiago Ascacíbar amplió la ventaja a los 36 minutos y, ya en tiempo de descuento, Ander Herrera selló el 3-0 definitivo.

El inicio del partido tuvo una mala noticia para el Xeneize: Agustín Marchesín debió salir lesionado a los 12 minutos del primer tiempo tras sufrir una molestia en su rodilla derecha. El arquero dejó el campo entre lágrimas y fue reemplazado por Leandro Brey, encendiendo la preocupación de cara a lo que viene.

Más allá de ese golpe, Boca logró reponerse y empezó a imponer condiciones. Miguel Merentiel fue una de las principales cartas ofensivas, generando peligro constante, mientras que el equipo creció en el segundo tiempo con mayor control y efectividad.

En el complemento, el dominio se hizo más marcado. Los dirigidos por Úbeda aprovecharon los espacios y volvieron a lastimar por las bandas, con Blanco como pieza clave en la generación de juego. Así llegaron el segundo gol de Ascacíbar y el cierre de Herrera, que terminó de liquidar el encuentro.

Con este resultado, Boca lidera el Grupo D con seis puntos, mientras que Barcelona permanece en el último lugar sin unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Cruzeiro el martes 28 de abril desde las 21:30, en busca de encaminar su clasificación a los octavos de final.