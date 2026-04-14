Neder advirtió sobre la situación del país y trazó el futuro del PJ: “Necesitamos una dirigencia que cambie el rumbo”

El senador fue entrevistado este martes en Libertad de Opinión. Hizo una fuerte crítica de la gestión del Gobierno Nacional.

Hoy 21:58

En su paso por el programa Libertad de Opinión, el senador nacional José Emilio Neder realizó un duro diagnóstico de la realidad argentina y cuestionó con firmeza al Gobierno nacional. “Esto ya no se puede ocultar, lo que estamos pasando en Argentina es grave. Esta realidad es muy mala”, afirmó, al tiempo que remarcó que no observa señales de corrección en la conducción actual.

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Según el legislador, “no hay una política alternativa ni un mea culpa para cambiar el rumbo”, y advirtió que el presidente “enfatiza en profundizar el camino con agravios”, lo que —a su entender— agrava aún más el escenario económico y social, especialmente en regiones como el Norte Grande, donde aseguró que la inflación impacta con mayor fuerza.

José Emilio Pichón Neder

En ese sentido, Neder sostuvo que la oposición debe asumir su rol con responsabilidad y autocrítica, pero también con propuestas concretas. “Nos convertimos en relatores de lo malo, pero hay que plantear soluciones hacia adelante”, señaló. Y agregó: “Desde el peronismo, más allá de nuestros errores, necesitamos una dirigencia que tome decisiones para el crecimiento y el desarrollo”. Para el senador, la actual coyuntura exige liderazgo político y un cambio de orientación que permita revertir la crisis.

En el plano local, el dirigente se refirió a la organización interna del Partido Justicialista en Santiago del Estero y anunció que el próximo sábado se llevará a cabo el congreso partidario en la sede de UPCN, con la participación de 395 congresales. Además, confirmó que las elecciones internas se realizarán en marzo del año próximo.

“El peronismo santiagueño es el más organizado administrativamente del país. Cada cuatro años, los afiliados tienen la oportunidad de elegir sus autoridades”, destacó. En ese marco, subrayó que las internas no deben ser espacios de confrontación sino de fortalecimiento: “El que gana y el que pierde son igual de importantes como militantes activos”.

Finalmente, Neder se pronunció sobre el escenario electoral y el futuro del peronismo a nivel nacional. Consideró que el país atraviesa “una situación límite” y criticó medidas del Gobierno vinculadas al financiamiento de la salud pública, el PAMI y el acceso a medicamentos.

“No se puede gobernar para un 20% del país dejando al resto en un estado anárquico”, afirmó. En cuanto al PJ, propuso que el liderazgo surja de una interna amplia: “Mi idea es que el candidato tenga la potencialidad política de ofrecer una alternativa real a este Gobierno”. Y concluyó con una crítica al discurso oficial: “No se puede gobernar echándole la culpa a los ‘kukas’. Así no se puede gobernar”.