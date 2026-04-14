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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 21º
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Intendentes llevaron reclamos al Gobierno nacional y el Frente Cívico respaldó el planteo federal

Entre los concurrentes estuvieron presente la intendente Norma Fuentes, la Dra. Mónica Bustamente, el Dr. Castro, la Dra. Paula Cánepa, entre otros.

Hoy 22:53

En una jornada que tuvo lugar este martes en la Ciudad de Buenos Aires, intendentes de distintos puntos del país se reunieron para exponer ante el Gobierno nacional la situación que atraviesan sus comunidades, en un contexto marcado por dificultades económicas y creciente demanda social.

En ese marco, jefes comunales santiagueños participaron activamente del encuentro, sumándose a un planteo de carácter federal que busca visibilizar las problemáticas del interior.

Entre los concurrentes estuvieron presente la intendente Norma Fuentes, la Dra. Mónica Bustamente, el Dr. Castro, la Dra. Paula Cánepa, entre otros.

De acuerdo con lo expresado, entre las principales preocupaciones se destacan el aumento de tarifas, la suba sostenida de precios y la caída de la actividad económica, factores que —según remarcaron— impactan de manera directa en los municipios. En ese escenario, señalaron que son las administraciones locales las que deben dar respuestas inmediatas a los vecinos, asumiendo un rol clave ante cada necesidad que surge en el territorio.

Desde el Frente Cívico por Santiago manifestaron su acompañamiento a los reclamos y subrayaron la importancia de que las decisiones adoptadas a nivel nacional contemplen la realidad de las provincias. “Es fundamental que los recursos y las políticas públicas lleguen de manera equitativa a cada municipio”, sostuvieron, al tiempo que reafirmaron su compromiso de continuar trabajando con una mirada federal.

Finalmente, el espacio político destacó la labor de los intendentes como actores fundamentales en este contexto complejo, al ser el primer eslabón de contacto con la ciudadanía. En esa línea, ratificaron su acompañamiento a las comunidades santiagueñas, con el objetivo de sostener respuestas ante la coyuntura actual.

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