Viva de milagro: una mujer fue alcanzada por un rayo en el departamento Banda

El hecho se registró en las primeras horas de este martes, durante la fuerte tormenta eléctrica que se registró en casi todo el territorio provincial.

Hoy 13:23

Una jornada que comenzó con intensas precipitaciones pudo convertirse en tragedia para una familia de la localidad de El Tramo 20, en el departamento Banda. Una mujer salvó su vida de milagro tras sufrir la descarga de un rayo en el patio de su vivienda.

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El incidente se registró alrededor de las 9 de la mañana. Según el fuentes policiales, la víctima, identificada como Delia Argentina Pérez (47), se encontraba en su domicilio cuando decidió salir de la propiedad. En ese instante, un rayo la impactó.

De acuerdo con lo que informaron sus familiares, la mujer llegó a sentir el impacto extremadamente cerca, pero a los pocos minutos se desvaneció y quedó inconsciente. Ante ello, fue trasladada de inmediato en un vehículo particular hacia el hospital.

Pérez ingresó al Centro Integral de Salud Banda, donde fue asistida por personal médico que la estabilizó y decidió que quedara en observación hasta su completa recuperación.