En la previa del Superclásico ante Boca, River anunció que le renovó el contrato a uno de sus titulares

En una semana cargada de compromisos importantes, River Plate confirmó una noticia clave: la renovación de Lautaro Rivero hasta diciembre de 2029, asegurando la continuidad de una de sus piezas importantes en el plantel.

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El anuncio se realizó este martes a través de las redes oficiales del club, en la previa de una agenda exigente que incluye el duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana y el Superclásico frente a Boca Juniors.

Cláusula millonaria y apuesta a futuro

Como viene sucediendo con otras figuras del club, River blindó al defensor con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una cifra que busca evitar conflictos y garantizar poder de negociación ante cualquier interés del exterior.

De esta manera, la dirigencia se anticipa a posibles ofertas y consolida la base del equipo con un jugador que se ganó un lugar como titular.

Rivero fue ganando terreno tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo como de Eduardo Coudet, convirtiéndose en una pieza confiable en la defensa.

Desde su debut, el zaguero acumula 28 partidos y un gol, además de haber recibido una convocatoria a la Selección argentina, lo que refleja su crecimiento y proyección.

Una semana decisiva para River

El anuncio llega en un momento clave para el Millonario. Tras la victoria ante Racing Club, el equipo afrontará primero su compromiso internacional y luego uno de los partidos más esperados del calendario.

El Superclásico entre River y Boca se jugará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en un duelo que puede marcar el rumbo del Torneo Apertura.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, y concentrará la atención de todo el fútbol argentino.

Con la renovación de Rivero, River no solo piensa en el presente inmediato, sino que también refuerza su proyecto a largo plazo en una semana que puede ser determinante.