Agostina Páez cargó contra Eduardo Feinmann en TikTok y lo acusó de discriminación

La abogada santiagueña respondió a las críticas del periodista y lo calificó de “homofóbico, clasista y misógino”, en medio de una escalada de declaraciones públicas.

Hoy 20:25

Tras regresar a la Argentina luego de permanecer casi tres meses en Brasil, donde fue denunciada por injurias racistas, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un duro enfrentamiento con el periodista Eduardo Feinmann.

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El conflicto se intensificó en las últimas semanas, pese a que la joven ya se encuentra nuevamente en Santiago del Estero. Según trascendió, Feinmann continuó refiriéndose a ella en distintos espacios mediáticos, especialmente luego de su participación en el programa Sería Increíble, donde volvió a cuestionarla y la calificó como “racista y discriminadora”, además de asegurar que “cometió un delito gravísimo”.

Las críticas también se replicaron en redes sociales. A través de su cuenta en X (ex Twitter), el periodista reaccionó a publicaciones de Páez en TikTok, incluso a contenidos publicitarios, con comentarios como “la racista influencer” y otras expresiones en el mismo tono.

Ante esta situación, la abogada utilizó su cuenta de TikTok para responder públicamente. “Eduardo Feinmann está obsesionado conmigo. Él me llama ‘la abogada racista’ y yo lo llamo ‘el periodista homofóbico y clasista’”, expresó, mostrando en el video distintas intervenciones del comunicador.

En ese contexto, Páez también difundió un fragmento televisivo en el que Feinmann realiza declaraciones polémicas, y lo cuestionó por sus dichos. “Yo he pedido perdón muchas veces y lo volvería a hacer. Reconozco que me equivoqué. Pero él no asume lo que dice”, sostuvo.

La joven insistió en que, a diferencia de su caso, el periodista “no tuvo ninguna provocación previa” para expresarse en esos términos. “Yo me equivoqué y me hago cargo. Pero él, siendo comunicador, decide hablar así sin motivo”, agregó.

Además, lo acusó de tener una actitud reiterada hacia su persona: “No entiendo la obsesión que tiene conmigo. Todos los días publica algo sobre mí”, afirmó, y remarcó que rechazó invitaciones a sus programas porque temía ser maltratada al aire.

En el cierre de su descargo, Páez redobló las críticas: “Me parece muy contradictorio que quiera posicionarse como alguien moralista. Sus comentarios son homofóbicos, clasistas y también misóginos”, concluyó.

El cruce suma un nuevo capítulo a la controversia que rodea a la abogada desde el verano y vuelve a instalar el debate sobre el rol de los medios, las redes sociales y los límites en el discurso público.