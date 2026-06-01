Nuevos detalles en el caso Agostina: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia

Los estudios realizados al cuerpo de la adolescente permitieron establecer una franja horaria del homicidio.

Hoy 14:25

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba, y la investigación entra en una etapa clave para esclarecer el crimen.

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De acuerdo a la información preliminar, los estudios forenses determinaron que la nena fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los peritos detectaron un daño muy importante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. Además, se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.

Los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos, por lo que se solicitarán estudios complementarios para precisar las circunstancias del crimen. En paralelo, las autoridades convocaron a la familia para informarle estos primeros resultados.