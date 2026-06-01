La Selección Argentina ultima detalles para el Mundial: cuándo juega los amistosos ante Honduras e Islandia

El equipo de Lionel Scaloni disputará dos encuentros preparatorios en Estados Unidos antes del debut frente a Argelia por la Copa del Mundo.

Hoy 14:51

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la Selección Argentina atraviesa los últimos días de preparación antes de iniciar la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Antes del debut oficial, el equipo de Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en territorio estadounidense para ajustar los últimos detalles.

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La Albiceleste se encuentra concentrada en Kansas City, donde realiza los trabajos previos a la Copa del Mundo y desde donde viajará para disputar los compromisos preparatorios frente a Honduras e Islandia.

El primer examen será ante Honduras

El primer amistoso se jugará el próximo sábado 6 de junio a las 21 horas (hora argentina) en el Kyle Field de Texas.

Será el cuarto enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones.

El primer antecedente se remonta a 2003, cuando Argentina se impuso por 3 a 1 gracias a los goles de Diego Milito, Luis González y Mariano González.

Posteriormente volvieron a enfrentarse en 2016, con triunfo argentino por 1 a 0 gracias a un tanto de Gonzalo Higuaín.

El último cruce se produjo en septiembre de 2022, apenas dos meses antes del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, la Selección ganó 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez y un doblete de Lionel Messi.

Islandia, el último ensayo antes de la Copa del Mundo

Tres días después del encuentro frente a Honduras, Argentina tendrá su segunda y última prueba antes del Mundial.

El partido ante Islandia se disputará el martes 9 de junio a las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El único antecedente entre ambos equipos permanece fresco en la memoria de los hinchas argentinos.

Fue en el debut del Mundial de Rusia 2018, cuando la Albiceleste igualó 1 a 1 en un resultado que significó uno de los primeros golpes para el equipo dirigido en aquel entonces por Jorge Sampaoli.

Aquel encuentro también quedó marcado por el penal que el arquero islandés le detuvo a Lionel Messi.

Después, el foco estará puesto en Argelia

Una vez finalizados los amistosos, la Selección dispondrá de una semana para terminar de preparar su estreno mundialista.

El debut en el Grupo J será el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente, los campeones del mundo enfrentarán a Austria y Jordania en busca de la clasificación a los octavos de final.

El cronograma de Argentina antes del Mundial

Sábado 6 de junio

Argentina vs. Honduras

Hora: 21.00

Estadio: Kyle Field (Texas)

Martes 9 de junio

Argentina vs. Islandia

Hora: 22.00

Estadio: Jordan-Hare Stadium (Alabama)

Martes 16 de junio