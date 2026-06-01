“La gente no puede comprar”: preocupa la caída del consumo de carne en Santiago

Comerciantes del rubro advierten una fuerte retracción en las ventas y un cambio hacia alternativas más económicas.

Hoy 15:19

El consumo de carne vacuna continúa en descenso en Santiago del Estero, en un contexto donde los precios se mantienen elevados y el poder adquisitivo sigue debilitado.

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Miguel Bossi, propietario de carnicerías, dialogó con Noticiero 7 y describió un escenario de marcada caída en las ventas. “Ha bajado mucho la venta, no hay consumo, la carne sigue siendo cara”, afirmó.

Según explicó, la demanda se ha desplazado hacia otras opciones más económicas como el pollo y el cerdo. “La gente se ha tirado por el pollo y el cerdo, más que nada. No hay repunte, lo que ha caído se mantiene ahí nomás”, señaló.

Bossi también anticipó que podrían registrarse bajas en los precios, aunque sin precisiones. “Yo pienso que va a bajar un poco más, pero no sé cuándo”, indicó.

En relación a la situación del sector, advirtió sobre el impacto en los comerciantes. “Veo muchos que han cerrado la carnicería, el carnicero está en deuda, no puede pagar la carne”, expresó.

Asimismo, remarcó la dificultad de acceso al producto: “Cinco kilos de carne son 100 mil pesos, ¿dónde vas a sacar 100 mil pesos?”.

Finalmente, sostuvo que la caída en el consumo es generalizada y afecta a todos los niveles de venta: “El que vendía 10 ahora vende 5, el que vendía 5 vende 2, y el que vendía 2 no vende nada”.