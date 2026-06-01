Video: así fue el momento en que balearon al joven que hoy lucha por su vida en el Hospital Regional

Las imágenes fueron registradas por un lector de Diario Panorama y muestran disparos, gritos y corridas en inmediaciones de la cancha de Agua y Energía. La víctima fue derivada al Hospital Regional debido a la gravedad de las heridas.

Hoy 01:17

Un video registrado por un lector de Diario Panorama captó los momentos de extrema tensión que se vivieron durante la tarde de este domingo en el barrio Agua y Energía, de la ciudad de La Banda, donde un joven terminó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.

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En las imágenes se escuchan detonaciones, gritos y corridas de numerosas personas que se encontraban en la zona. El registro refleja el clima de violencia que se apoderó del sector durante los incidentes ocurridos en inmediaciones de calle Ituzaingó y el Canal.

Según fuentes policiales, los enfrentamientos incluyeron disparos de armas de fuego y agresiones con ladrillos. En medio de los disturbios, Leandro Acosta, de 22 años y domiciliado sobre calle Misiones, fue alcanzado por un disparo efectuado con una tumbera, sufriendo una grave herida en la cabeza que lo dejó tendido sobre el pasto.

Inicialmente fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Regional, donde permanece internado en estado crítico y lucha por su vida.

Por el momento, los investigadores trabajan para determinar cómo se originaron los incidentes y quién fue el autor del disparo que hirió al joven.

En la causa interviene personal policial, que analiza testimonios, registros fílmicos y otros elementos de prueba para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables del hecho.