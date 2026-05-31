Renunció un integrante del equipo económico y Luis Caputo designó a su reemplazo

El secretario Legal y Administrativo, José García Hamilton, dejará su cargo por razones personales. Desde este lunes será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, actual Subprocurador del Tesoro.

Hoy 21:24

José García Hamilton dejará de desempeñarse como secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, según confirmó este domingo el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales. El funcionario había anticipado hace más de un mes su decisión de abandonar el cargo por motivos personales.

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El titular del Palacio de Hacienda agradeció públicamente el trabajo realizado por García Hamilton durante su gestión y destacó su compromiso para llevar adelante una transición ordenada. “Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión”, expresó Caputo en una publicación realizada en la red social X.

En su reemplazo asumirá desde este lunes Juan Ignacio Stampalija, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación. Caputo aseguró que el nuevo funcionario aportará experiencia y capacidad profesional al equipo económico.

Stampalija ganó notoriedad en los últimos años por integrar el equipo jurídico de la Procuración del Tesoro que participó en la estrategia legal que permitió revertir una millonaria condena contra el Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

La salida de García Hamilton representa un nuevo movimiento dentro del equipo económico nacional. El antecedente más reciente ocurrió semanas atrás, cuando dejó su cargo el entonces secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien fue reemplazado por Fernando Herrmann, generando una serie de cambios internos dentro de la estructura del Ministerio de Economía.